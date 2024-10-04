Marburg Virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşır? Marburg virüsü Türkiye'de görüldü mü? Marburg virüsü tedavisi, ilacı var mı? Marburg virüsü hangi ülkelerde görüldü? Marburg virüsü, Ebola virüsü ile aynı aileden (Filoviridae) gelen tehlikeli bir patojen olarak biliniyor. Bu virüsün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkabiliyor. İşte marburg virüsü ile ilgili merak edilenler haberimizde…

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü, ilk kez 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedildi. Ebola virüsü ile aynı ailede yer alan bu virüs, özellikle Afrika kıtasında görülen ciddi salgınlara neden oldu.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Virüsle enfekte olan kişilerde genellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kanamalı döküntüler ve şiddetli iç ve dış kanama gibi semptomlar görülür. Semptomlar, enfeksiyondan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkabilir. Marburg hastalığı, hızlı seyreden ve ölümcül olabilen bir hastalıktır.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Marburg virüsü, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas sonucu insanlara geçer. Virüs, enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir. Tıbbi müdahaleler sırasında veya cenaze törenlerinde bu risk daha da artar. Ayrıca enfekte kişilerin kullandığı nesneler de (örneğin iğneler, cerrahi aletler) virüsün bulaşmasına neden olabilir. Marburg virüsünden korunmak için hijyen önlemleri almak, enfekte kişilerle temastan kaçınmak ve yüksek riskli bölgelerde dikkatli olmak büyük önem taşır. Yetkililer, bu tür virüslerin yayılmasını önlemek adına hızlı hareket ederek gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.