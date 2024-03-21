MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi! Detaylar haberimizdedir...
KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: FIRAT GÖRGEL
- İYİ PARTİ: MESUT DEDEOĞLU
- MEMLEKET PARTİSİ: CUMA AKPINAR
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: AHMET ARSLAN
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: MUHAMMED AYDOĞAR
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ALİ ARDIÇ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: EREN LADİKLİ
- ZAFER PARTİSİ: GÖKHAN CANLI
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: DİLAVER ORUNCAK
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: TİLBE SU ASLANPAY
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ALİ TÜRK
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: HAVA ÇİÇEK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUKADDES ZEYNEP ARIKAN
- HÜR DAVA PARTİSİ: ADEM KILINÇ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ARİF SEVİNÇ
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: ÖMER KAYA
- DEMOKRAT PARTİ: AHMET GEBEL
- MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇETİNER
- MİLLİ YOL PARTİSİ: RAMAZAN DAĞCI
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: TANER BARIŞIK
- VATAN PARTİSİ: MUSTAFA OSMAN SARITAŞ
- BAĞIMSIZ: NURİ AVGIN
- BAĞIMSIZ: NUSRET GÜLOĞLU
- BAĞIMSIZ: ERHAN ERSAVAŞ
- BAĞIMSIZ: ALİ AKKURT
- BAĞIMSIZ: ÖMER SOLAK
- BAĞIMSIZ: MEHMET KAYA
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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