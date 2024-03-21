MARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi! Detaylar haberimizdedir...

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: FIRAT GÖRGEL

İYİ PARTİ: MESUT DEDEOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ: CUMA AKPINAR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: AHMET ARSLAN

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MUHAMMED AYDOĞAR

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: ALİ ARDIÇ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: EREN LADİKLİ

ZAFER PARTİSİ: GÖKHAN CANLI

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: DİLAVER ORUNCAK

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: TİLBE SU ASLANPAY

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ALİ TÜRK

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: HAVA ÇİÇEK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: MUKADDES ZEYNEP ARIKAN

HÜR DAVA PARTİSİ: ADEM KILINÇ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: ARİF SEVİNÇ

ADALET BİRLİK PARTİSİ: ÖMER KAYA

DEMOKRAT PARTİ: AHMET GEBEL

MİLLET PARTİSİ: MEHMET ÇETİNER

MİLLİ YOL PARTİSİ: RAMAZAN DAĞCI

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: TANER BARIŞIK

VATAN PARTİSİ: MUSTAFA OSMAN SARITAŞ

BAĞIMSIZ: NURİ AVGIN

BAĞIMSIZ: NUSRET GÜLOĞLU

BAĞIMSIZ: ERHAN ERSAVAŞ

BAĞIMSIZ: ALİ AKKURT

BAĞIMSIZ: ÖMER SOLAK

BAĞIMSIZ: MEHMET KAYA

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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