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Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba?

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba?

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Yeşilyurt merkezli depremin büyüklüğünü 4.2 olarak rapor etti.

Osman Demir
Osman Demir
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