Malatya Belediyesi hangi parti tarafından yönetilmektedir? Malatya belediye başkanı hangi partiden?

2019 Malatya yerel seçimleri belediye başkan adayları; AK Parti'nin adayı Selahattin Gürkan, CHP'nin adayı Soner Gökçe, Saadet Partisi'nin adayı Osman Marasalı, HDP'nin adayı Yusuf Bozkuş ve DP'nin adayı Mehmet Cahit Karakuş oldu. 2019 Malatya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Peki, Malatya Belediyesi hangi parti tarafından yönetilmektedir? Malatya belediye başkanı hangi partiden?

MALATYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Malatya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Soner Gökçe %23,23 oy alırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Selahattin Gürkan %68,47 oy alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.