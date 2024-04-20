Mahsun J. 2. sezon ne zaman? Mahsun J. bitti mi?

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MAHSUN J. 2. SEZON NE ZAMAN?

Mahsun J. dizisi, 26 Ocak'ta GAİN platformunda yayınlanmaya başladı. Kısa sürede GAİN'in en popüler dizisi haline geldi. Dizinin 8. bölümü ise 8 Mart Cuma günü izleyicilerle buluştu. Ancak, 8. bölümün ardından dizi ekranlara veda ederek sezon finalini gerçekleştirdi. Mahsun J.'nin 2. sezonu ise 2024'ün sonlarına doğru tekrar izleyicilerle buluşması bekleniyor.

MAHSUN J. BİTTİ Mİ?

Mahsun J. hikayesi sona ermedi, sadece sezon finaline ulaştı. Yeni bölümlerin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Mahsun J.'nin 2. sezonunun 2024'ün sonlarında GAİN platformunda yayınlanması bekleniyor. Ancak, 2. sezonun çıkış tarihine dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.