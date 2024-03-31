Üye Girişi
Haberler

Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Peki, Mahkumlar oy kullanabilir mi? Hükümlüler, hapistekiler oy kullandı mı?

MAHKUMLAR OY KULLANABİLİR Mİ?

On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Yüksek Seçim Kurulu Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır oy verme bitti mi? Bingöl, Bitlis, Diyarbakır sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Adıyaman, Ağrı, Artvin oy verme bitti mi? Adıyaman, Ağrı, Artvin sandıklar kapandı mı, sonuçlar açıklandı mı? Seçim günü internet kafeler açık mı? Seçim günü internet kafeler kapalı mı, saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 31 Mart Mardin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Mardin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bilecik Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bilecik'te sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Maraş Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Kahramanmaraş'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bayburt Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bayburt'ta sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı? 31 Mart Manisa Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Manisa'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Batman Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı?Batman'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Gümüşhane Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Gümüşhane'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bartın Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bartın'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Malatya Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Malatya'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Giresun Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Giresun'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Artvin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Artvin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title