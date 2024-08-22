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Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor?

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2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak? Adli mahkemeler ne zaman açılacak? Adli tatil Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelmektedir. 2024 Adli tatilin ne zaman sona ereceği ise mahkemelerde hukuki işleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor?

Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil boyunca adliyelerde bazı davalar ile nöbetçi mahkemeler ilgileniyor. Adli tatilden dolayı ilgilenilmeyen davalar için vatandaşlar merakla adli yılın ne zaman açılacağını araştırıyor. İşte Adli tatil ve Adli yıl başlangıcı ile ilgili merak edilen soruların cevabı haberimizde…

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adli tatil döneminde Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremiyor ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabiliyor. Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi birim görev yapıyor.

Mahkemeler ne zaman açılacak? 2024 Adli yıl ne zaman başlıyor? Adli tatil ne zaman bitiyor?

ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddelerine göre, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek bir törenle başlayacak.

Betül Cirit
Betül Cirit
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Adli tatil Adli tatil Yargıtay Danıştay 3-sayfa Yargı Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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