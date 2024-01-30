Mahir Polat kimdir? CHP'li Mahir Polat kaç yaşında ve nereli? Mahir Polat'ın hayatı!

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MAHİR POLAT KİMDİR?

1975 yılında Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Bayburt da, orta ve lise öğrenimimi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde tamamladı. Trakya Üniversitesi'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra "Bana işimi, eşimi, iki güzel evladımı ve mutluluklarımı" veren huzur kenti dediği İzmir'e yerleşti. Başarılı iş hayatıyla birlikte, aktif siyasette hep ön saflarda oldu. CHP'de Mahalle Temsilciliği ve İlçe Yöneticiliği görevlerini başarıyla yürüttü. Halen Uluslararası Politik Ekonomi Mastırı yapmakta olan Polat'ın, aynı zamanda çok sayıda önemli mesleki ve sosyal dayanışma projesinde imzası bulunmaktadır.

27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. TBMM Çevre Komisyonu Üyeliği ile Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya Finlandiya, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Gürcistan, İsviçre, İtalya, Japonya, KKTC, Norveç, Peru, Rusya, Türkmenistan Dostluk Grubu ve Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA)Türk Grubu Üyeliği görevlerini üstlendi. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP'den 28. Dönem İzmir Milletvekili seçilmiştir.