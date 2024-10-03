Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu?
Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, bir mağarada 188 yaşında bir adam bulundu. Bulunan kişinin yaşam koşulları ve sağlık durumu üzerinde detaylı incelemeler yapılıyor.
Hindistan'da mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı. Peki, 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu?
MAĞARADA 188 YAŞINDA ADAM BULUNDU
188 yaşında olduğu iddia edilen adam, bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığı mağaradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.