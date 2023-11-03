Lumberjack, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Lumberjack hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Lumberjack hangi ülkenin? Lumberjack hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lumberjack markası nereye ait?

Lumberjack hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Markanın ayakkabıları, dayanıklılığı ve konforuyla bilinirken, aynı zamanda şık tasarımlarıyla da dikkat çeker. Peki, Lumberjack hangi ülkenin? Lumberjack hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Lumberjack markası nereye ait?

LUMBERJACK HANGİ ÜLKENİN?

Lumberjack, İtalyan tasarım estetiği ve işçiliği ile öne çıkan bir ayakkabı ve giyim markasıdır. 1970'li yıllardan bu yana kaliteli ayakkabıları ile tanınan Lumberjack, doğanın ve maceranın ruhunu yansıtan ürünleri ile moda dünyasında kendine özgü bir yer edinmiştir. 1945 yılında İtalya'da kurulan Lumberjack, 2012 yılında FLO Mağazacılık bünyesine dahil oldu. FLO Mağazacılık bünyesinde, perakende markalarının yanı sıra hem mağazalarında satışını gerçekleştirdiği hem de toptan satışını yaptığı Kinetix, Dockers by Gerli, Polaris, Butigo ve Mercedes gibi her biri kendi alanında lider konumunda olan ayakkabı markaları da bulunmaktadır.