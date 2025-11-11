Ligler ertelendi mi, Süper Lig maçları ertelendi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamada, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarının fikstürlerinin iki hafta ileriye alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, söz konusu liglerdeki maçlar iki hafta ertelenecek, ancak Süper Lig ve 1. Lig maç programlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

1024 FUTBOLCU PFDK'YE GÖNDERİLDİ

TFF Disiplin Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen 1024 futbolcu arasında aktif olarak forma giyen birçok ismin bulunduğu öğrenildi. Yapılan ön incelemelerde, oyuncuların önemli bir kısmının yurt dışı merkezli yasa dışı bahis platformlarında işlem yaptığı belirlendi.

2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI İKİ HAFTA ERTELENDİ

TFF Yönetim Kurulu, yaşanan gelişmeler sonrası adil rekabet ortamının korunması ve yürütülen soruşturmanın sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için bu hafta oynanması planlanan 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarını iki hafta erteleme kararı aldı. Federasyon, bu süreçte kulüplerin disiplin soruşturmasına dahil futbolcular hakkında herhangi bir açıklama yapmamaları gerektiğini bildirdi.