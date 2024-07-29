Lamine Yamal'ın sevgilisi kim, adı ne? Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında?

Lamine Yamal sevgilisi kim? Avrupa Şampiyonası'nda rekorlara imza atan Lamine Yamal, özel hayatında ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Peki, Yamal'ın sevgilisi kim, aldatıldı mı, sevgilisinin adı ne? Lamine Yamal'ın sevgilisi var mı kim merak ediliyordu. Peki, Lamine Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

LAMİNE YAMAL SEVGİLİSİ KİM?

Lamine Yamal ve yakın çevresinden Yamal'ın sevgilisi olup olmadığına dair EURO 2024 final maçına kadar bilinmiyordu. Kupa töreninin ardından Lamine Yamal'ın Alex Padilla bir kız arkadaşı ile yakınlığı Lamine Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla mı yorumlarına neden oldu.

17 yaşındaki Lamine Yamal'ın sevgilisinin Alex Padilla olduğunu iddia edenler kadar, Yamal ile Padilla'nın sadece arkadaş olduklarını söyleyenler de oldu.

YAMAL ALDATILDI MI?

17 yaşındaki yıldız futbolcu, kız arkadaşı Alex Padilla tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden öğrendi. Lamine Yamal, sevgilisinin Instagram yayınında başka bir erkeğin kucağına oturduğunu gördü. Videoda Padilla'nın kendisini çeken kişiyi fark ettiğinde "Aptal, beni mahvedeceksin" dediği duyuldu.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, Yamal'dan da flaş bir hamle geldi. Sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Yamal, kız arkadaşını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.