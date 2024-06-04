Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kutsal damacana 4, ne zaman nerede çekildi? #128250

Yönetmenliğini Kamil Çetin'in, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Kutsal Damacana 4'filmi izleyicisinden tam not aldı. 20 Ocakta beyazperde de izleyicisiyle ilk kez buluşan filim izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Filimden sonra izleyiciler arama motorlarına Kutsal Damacana 4 filminin konusu nedir? Kutsal damacana 4 filminin oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtını araştırlıyor. Peki, Kutsal Damacana 4 filminin konusu nedir? Kutsal damacana 4 filminin oyuncuları kimlerdir? Kutsal Damacana 4 Filimi fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

KUTSAL DAMACANA 4 FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Kutsal Damacana 4, yanlışlıkla papaz olan Fikret'in hikayesini konu ediyor. Fikret, yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda kendisini tahmin edemeyeceği bir konumda bulur. Beklenmedik bir şekilde Vatikan'a kadar yükselen Fikret, artık yurduna geri dönmeye karar verir. Kutsal Damacana 4 müzik yapımcısı Polat Yağcı'nın yapımcılığı ile gerçekleşecek. Şafak Sezer'in başrolünde rol alacağı Film "Kutsal Damacana" serisinin 4. filmi olacak.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kutsal Damacana filiminin yeni filimi olan Başr9ollerini Şafak Sezer ve Ersin korkutun yer aldığı Kutsal Damacana 4 filiminin oyuncu kadrosu. İzleyiciler tarafından merak ediliyor. Serinin yeni filimin 'de şu isimler yer alıyor:

Şafak Sezer

Ersin Korkut

Müjde Uzman

Nilgün Belgün

Erhan Yazıcıoğlu

Onur Büyüktopçu

Ruhi Sarı

Buket Dereoğlu

Deniz Oral

Yıldırım Memişoğlu

Kutsal Damacana 4 Filminin çekimleri İstanbul da gerçekleşti. Kutsal Damacana 4 Filmi İstanbul'un bir çok farklı ilçe semt ve mekanında çekildi.