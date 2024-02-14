Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Sorusu, sevilen dizinin gündeme gelen haberleri ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılmasına neden oluyor. Televizyona tarihine damga vuran ve uzun yıllardır da adından söz ettiren Kurtlar Vadisinin yeniden yayınlanacağına dair haberler internet ve sosyal medya üzerinde tartışma konusu oldu. Peki, Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos nerede, hangi kanalda yayınlanacak?

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Yeni ismi ' Kurtlar Vadisi Kaos' olarak duyurulan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi. Dizinin başrol oyuncularından Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" rolüyle yeni dizide de boy gösterecek. Yayın tarihi henüz belli olmayan Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, geçtiğimiz sene bir mekanda buluşarak saatlerce toplantı yapmışlardı.