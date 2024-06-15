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Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 2024?

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Kurban Bayramı geldi çattı. Vatandaşlar ise en çok kurban eti nasıl dağıtılır ve pay ederken nelere dikkat edilmesi gerekenleri merak etmeye başladı. Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 2024?

Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 202, soruları gündemde. Kurban ibadetini yerine getiren birçok Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 2024?sorusunun yanıtını araştırıyor. Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 2024?

KURBAN KESTİKTEN SONRA KILINAN NAMAZ NEDİR, VAR MIDIR?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.

Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, var mıdır 2024?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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