Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında kargolar dağıtım yapıyor mu, açık mı?

Vatandaşlar tarafından internette " Bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı olacağını merak etmekte ve araştırmalarını sürdürmektedir. Kamu kurum kuruluşları gibi özel sektörde de bazı iş yerleri resmi tatillerde tatil oluyor. Peki, Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında kargolar dağıtım yapıyor mu, açık mı?

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmaları 20 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor. En güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için ilgili kargo şirketiyle iletişime geçmek en doğru yöntem olacaktır.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir