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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni ölüm izleme linki var mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Mayıs Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zengiler ve Selçuklu Devletini savaşın eşiğine getiren İltutmuş cinayetini aydınlığa kavuşturmak zorunda olan Selahaddin, Bernard'ı ele geçirip; işlediği cürmü itiraf ettirmek için harekete geçmiş ve Viktorya ile Bernard'ın devam etmekte olan düğününe sızmayı başarmıştır. Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. Bu hengâmenin neticesinde Selahaddin, Bernard'ı ele geçirecekken karşısına Dolat çıkar. Dolat, Selahaddin'in Bernard'ı ele geçirmesine engel olur ve Selahaddin ile birlikte Karategin, serhat gazileri ve alpları tutsak eder. Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur. Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister. Devletin ileri gelenleriyle biat meselesini tartışacak ve bir karara varacaktır. Biat olursa Selahaddin'in canı bağışlanacaktır. Selahaddin'in idam edilmesi durumunda Zengilerle Selçuklular arasında savaşın fitilinin ateşleneceğini bilen Bernard Selahaddin'in bir an evvel idam edilmesi için hangi hamleye başvuracaktır? Sultan Nureddin ve Selahaddin kurdukları planda başarılı olup İltutmuş'un katili olan Bernard'ı açığa çıkarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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