KPSS puanlarına göre meslekler 2024!

Kpss puanlarına göre meslekler! 15 Eylül'de yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla, kamuya atanmak isteyen lise mezunu adaylar tercih dönemine hazırlanıyor. Devlet Su İşleri'nden Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, Tapu ve Kadastro'dan Devlet Demiryolları'na kadar birçok kamu kurumu KPSSP94 puanıyla alım yapacak. Adaylar, kendi puanlarıyla başvurabilecekleri kadroları ve bu kadrolar için gerekli taban puanları araştırmaya başladı. Peki, KPSS puanlarına göre meslekler ve puanları kaç puan? İşte KPSS puanlarına göre meslekler!

KPSS PUANLARINA GÖRE MESLEKLER

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, kamu kurumlarının açtığı B Grubu kadrolara yerleşebilmek için büyük önem taşıyor. Devlet dairelerinde, belediyelerde, üniversitelerde veya diğer kamu kuruluşlarında memur olma hayali kuran adaylar, aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacaklar. Ancak her kurumun farklı bir taban puanı bulunduğundan, adayların dikkatli bir tercih dönemi geçirmeleri gerekiyor.

Geçmiş yıllarda yapılan atamalar incelendiğinde, kamu kurumlarının taleplerine göre taban puanların kadro, şehir ve alım yapılan pozisyonlara göre değişiklik gösterdiği görülüyor. En fazla alım yapan kurumlardan bazıları, Devlet Su İşleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve belediyeler gibi kurumlar oluyor. Bu kurumların her biri KPSSP94 puanıyla alım yaparken, adaylar tercihlerini puanlarını dikkate alarak şekillendirecekler.

LİSE KPSS PUANLARINA GÖRE MESLEKLER

Lise mezunları için yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında, adaylar hangi puanlarla hangi kadrolara başvurabileceklerini merak ediyor. KPSS'de elde edilen P94 puanı ile Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve çeşitli bakanlıklar gibi pek çok kamu kurumu kadro açmaktadır. Özellikle 60 ile 80 arasında puan alan adaylar, belirli kamu kurumlarının kapısını aralayabiliyor.

Genel olarak kamu kurumlarına atanmak için 70 puan ve üzeri almak adaylara avantaj sağlasa da, bazı kurumlar ve pozisyonlar daha düşük puanlarla da alım yapabiliyor. Geçmiş dönemlerde, özellikle belediyeler ve bazı üniversiteler 50-65 puan bandında memur alımı gerçekleştirmişti. 80 ve üzeri puanlar ise daha prestijli pozisyonlar için rekabet avantajı sağlıyor. ÖSYM, adayların puanlarına göre tercihlerde bulunmalarına olanak sağlayacak kadroları her dönem yayımlamaya devam ediyor.