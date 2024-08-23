KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024! KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. KPSS P1, P2, P3 puan türü nedir ve hangi meslek hangi puan türüyle aldığı gündeme geliyor. KPSS sonuçları nasıl bakılır ve puan türleri nedir sorularına yanıt aranıyor. KPSS P1, P2, P3 nedir? KPSS puanı ile hangi meslekler tercih edilebilir? Detaylar haberimizdedir...

KPSS PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ 2024

Lisans KPSS'de kullanılan puan türleri P1, P2 ve P3 olarak sınıflandırılmış olup, her bir puan türü farklı ağırlık noktalarına dayanmaktadır. Bu puan türleri, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde verdikleri doğru cevapların belirli oranlarda hesaplanarak çarpılması sonucunda elde edilir. P1 puan türü, matematik ve mantık sorularına daha fazla ağırlık verirken; P2 puan türü sayısal ve sözel yeteneklerin dengeli bir kombinasyonuna dayanır. P3 ise genellikle tüm kamu personel alımlarında en çok kullanılan ve sözel yeteneklerin ağırlıklı olduğu puan türüdür. Her bir puan türü, adayların sınav performanslarını farklı kriterlere göre değerlendirir ve bu değerlendirmeler, çeşitli kamu kurumlarının personel alım süreçlerinde kullanılır.

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P1 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki doğru cevaplarına dayanan bir hesaplama yöntemiyle belirlenir. Bu puan türü, adayların Genel Yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının yüzde 70'i ile, Genel Kültür sorularındaki net doğru sayısının ise yüzde 30'u alınarak hesaplanır. Bu yöntemle, Genel Yetenek kısmının ağırlığı daha yüksek tutulurken, Genel Kültür kısmı ise daha düşük bir ağırlığa sahip olur. Bu oranlar, adayların genel performansını daha ayrıntılı ve dengeli bir şekilde yansıtmayı amaçlar.

2024 KPSS P1 PUAN TÜRÜ MESLEKLER

BİST Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P2 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki doğru cevaplarına dayalı olarak hesaplanır. Bu puan türü, Genel Yetenek sorularında yapılan doğru cevapların yüzde 60'ı ile, Genel Kültür sorularındaki doğru cevapların ise yüzde 40'ı dikkate alınarak belirlenir. Bu hesaplama yöntemi, Genel Yetenek kısmına daha fazla ağırlık vererek, adayların sayısal ve mantıksal yeteneklerini ön plana çıkarırken, Genel Kültür kısmına da önemli bir yer verir. Böylece, adayların her iki bölümdeki performanslarını dengeli bir şekilde ölçmeyi amaçlar.

2024 KPSS P2 PUAN TÜRÜ MESLEKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerindeki doğru cevaplarına eşit ağırlık veren bir hesaplama yöntemiyle belirlenir. Bu puan türü, Genel Yetenek sorularında yapılan doğru cevapların yüzde 50'si ile, Genel Kültür sorularında verilen doğru cevapların da yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanır. Böylece, her iki bölümün de adayın genel performansı üzerindeki etkisi dengeli bir şekilde değerlendirilir. KPSS P3, her iki alanın eşit derecede önemli olduğu durumlarda kullanılarak, adayların geniş bir yetenek yelpazesinde ne kadar başarılı olduklarını ölçmeyi hedefler.

2024 KPSS P3 PUAN TÜRÜ MESLEKLER

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

KPSS SONUÇLARI NEREDEN AÖĞRENİLİR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, kamu personeli alımlarına yönelik olarak açılan ilanlar doğrultusunda başvurularını yapabilirler. Bu başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Kamu personeli alımına dair başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerekli olduğu hakkında bilgi edinmek için KPSS tercih kılavuzuna başvurulması gerekmektedir.