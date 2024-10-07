Kpss ortaöğretim branş sıralaması! 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) ortaöğretim oturumu sonrası adayların merakla beklediği branş bazında sıralamalar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar branş sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecekler. Bu sıralamalar, adayların sınava giren diğer kişiler arasında başarı durumlarını görmelerine yardımcı olacak ve yerleştirme sürecinde önemli bir rol oynayacak. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir ve bu sıralamalar ne anlama gelir? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMA

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar için, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de branş bazında sıralamalardır. ÖSYM, 2024 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını adaylara duyurmasının ardından branş bazında sıralamaları da AİS sistemi üzerinden erişime açtı.

Adaylar, branş sıralamaları sayesinde aynı eğitim alanında sınava giren diğer adaylar arasında nasıl bir başarı gösterdiklerini görebilecekler. Bu sıralamalar, adayların ilerleyen süreçlerde tercih yaparken daha bilinçli adımlar atmalarına da yardımcı olacak.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamaları öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler. Bunun için adayların T.C. kimlik numaralarını ve sınav başvurusu sırasında belirledikleri şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra branş bazında sıralama sonuçlarına kolayca ulaşabilecek ve aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı sıralamalarını görebilecekler.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş sıralaması, adayların aynı branşta sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirebilmeleri amacıyla oluşturulmuş bir bilgilendirme sistemidir. Bu sıralamalar, adayların yerleştirme sürecinde daha iyi bir fikir sahibi olmalarını sağlarken, ÖSYM'nin kayıtlarında bulunan aktif eğitim bilgileri esas alınarak yapılır.

E-okul sisteminden alınan bu eğitim bilgileri, başvuruda belirtilen eğitim durumu ile eşleşir. Ancak, branş bazında sıralamalar bir belge niteliği taşımaz ve resmi işlemlerde kullanılamaz. Her türlü resmi değerlendirme ve yerleştirme sürecinde ÖSYM'nin kayıtlı bilgileri esas alınmaktadır.