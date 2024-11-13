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KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Sınav tarihine dair resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı, kamu kurumlarında yönetici ve uzman kadrolarına atanmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. KPSS A Grubu sınavı, her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da adaylar tarafından merakla bekleniyor. KPSS, kamu personeli seçme sınavı anlamına gelir ve kamu kurumlarına personel alımında kullanılıyor. Birçok kişi 2025 KPSS A Grubu sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS ne zaman? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN?

Başkan Ersoy'un paylaştığı bilgiye göre, YKS 21-22 Haziran 2025'te, 2025- Kpss A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "https://osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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