KPSS A grubu ve B grubu nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı ne, meslekleri neler?

Kpss A grubu ve B grubu ne demek? Kamu görevlerine ilk kez atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. KPSS A grubuna giren B grubuna girebilir mi? KPSS B grubu meslekleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

KPSS A GRUBU VE B GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarında, özel yarışma sınavıyla girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan meslekleri kapsar. Ayrıca il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarını da içerir.

B Grubu Kadrolar; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ekindeki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarını, il özel idareleri ve belediyeleri, bu kuruluşların kurduğu birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşları kapsar. Bu grup, yukarıda (a) bendinde belirtilen meslekler dışında, kamu hizmetine ilk defa atama yapılacak kadro ve görevleri içermektedir.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bazı kadro ve pozisyonlara atama, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" çerçevesinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu yönetmeliğin 2. maddesine göre, kamu görevlerine ilk defa atanacak kadrolar iki gruba ayrılmaktadır: A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar.

KPSS A GRUBU NEDİR?

A Grubu kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarında, özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli bir eğitim programının ardından yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklerle ilgili kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak olanlar için geçerlidir.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NEDİR?

A Grubu meslekleri; kamu kurum ve kuruluşlarında Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadroları kapsamaktadır. KPSS, doğrudan atama gerçekleştirecek kamu kurumları için bir seçme sınavı olarak, giriş sınavı yapacak olanlar için ise bir eleme sınavı niteliği taşımaktadır.

KPSS B GRUBU NEDİR?

KPSS B Grubu, kamu kurumlarındaki kadro sınıflandırmasını belirtir. Bu kadrolar, KPSS sonrası ÖSYM tarafından merkezi sistemle ataması yapılan pozisyonlardır. KPSS B Grubu sınavı ise her iki yılda bir düzenlenmektedir.

KPSS B GRUBU MESLEKLERİ NELER?

KPSS B Grubu atamaları, iki ana gruba ayrılır: merkezi alım ve kurumsal alım. Kurumsal alımlar, her kurumun kendi belirlediği tarihlerde gerçekleştirilirken, merkezi alımlar ise KPSS P3 puan türüne göre yapılır.

Bu grup altında yer alan kadrolar arasında memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, psikolog, sosyolog, mimar ve ebe gibi pozisyonlar bulunmaktadır.