KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var?
KPSS A grubu meslekleri ve hangi memurlukların bu kapsama girdiği merak ediliyor. KPSS A grubu, kamu personeli seçme sınavı sonucunda atanabileceğiniz mesleklerin bir kategorisidir. Bu kategoriye dahil olan meslekler ve memurluklar hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Kpss A grubunda hangi memurlukların yer aldığı araştırılıyor. KPSS A Grubu meslekleri ve bu gruba giren kamu kadroları, kariyer hedefleyen adaylar için büyük ilgi uyandırıyor. KPSS A Grubu, kamu personeli seçme sınavı sonucunda uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi yüksek nitelik gerektiren pozisyonlara atanmayı sağlayan bir kategoridir. Genellikle üniversitelerin lisans programlarından mezun olanların başvurduğu KPSS A Grubu, çeşitli bakanlıklarda ve kamu kurumlarında üst düzey ve yönetici kadrolarında görev almayı amaçlayan adayları ilgilendirir. KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Detaylar haberimizde...
KPSS A GRUBU MESLEKLERİ NELERDİR?
KPSS A Grubu, genellikle üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adayların, kamu kurumlarında yönetici ve uzman kadrolarında görev alabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. Bu gruba dahil meslekler, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi yüksek sorumluluk gerektiren, kariyer odaklı pozisyonlardır. KPSS A Grubu ile alım yapılan kadrolar, belirli bir alanda uzmanlaşmayı ve özel bilgi birikimi gerektirir.
KPSS A GRUBUNDA HANGİ MEMURLUKLAR VAR?
- BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü'nde denetmen yardımcılığı,
- Maliye Bakanlığı'nda gelirler genel müdürlüğü,
- Mali hizmetler uzman yardımcılığı,
- Ulaştırma Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı,
- Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcılığı,
- Belediyelerde müfettiş yardımcılığı,
- Vergi denetmen yardımcılığı,
- Stajyer hazine kontrolörlüğü,
- PTT müfettiş yardımcılığı,
- Vergi müfettiş yardımcılığı,
- Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcılığı gibi meslekleri kapsar.