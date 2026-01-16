Haberler

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti
İstanbul'da güvenlikli bir sitede yaşayan kadın, diş çıkaran çocuğunun evde çıkardığı ses nedeniyle komşusunun sürekli güvenliği aradığını söyleyerek çocuğunu arabada uyutmaya çalıştığı anları paylaştı.

  • İstanbul'da bir sitede yaşayan kadının çocuğunun oyuncak sesleri nedeniyle komşusu site güvenliğini her seferinde aradı.
  • Kadın, çocuğunu ev yerine arabada uyutmaya çalıştığını sosyal medyada video ile paylaştı.

İstanbul'da güvenlikli bir sitede yaşayan bir kadın, diş çıkaran çocuğunun oyuncaklarıyla oynarken çıkardığı ses nedeniyle komşusunun her seferinde güvenliği aradığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

SÜREKLİ SİTE GÜVENLİĞİNİ ARIYOR

Kadının iddiasına göre; diş çıkarma dönemindeki çocuğun evde oyuncaklarıyla oynarken yaptığı gürültü nedeniyle komşu, her seferinde site güvenliğini aradı.

"SABIR KOTAM DOLDU"

Kadın, yaşananların ardından çocuğunu ev yerine arabada uyutmaya çalıştığını belirtti. O anları video kaydıyla paylaşan kadın, "Sabır kotam doldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

