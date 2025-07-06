''Kokoreç, koko koko'' gibi sözleri olan şarkının bestesi ve güftesi kime aittir?

"Kokoreç, koko koko" şarkısı kime ait sorusu, müzik severlerin sıkça araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kokoreç temalı bu hareketli şarkı, sadece sözleriyle değil enerjik ritmiyle de dikkat çekiyor. Peki, "Kokoreç, koko koko" sözlerinin sahibi kimdir? Bu sözlerin geçtiği şarkının bestesi ve güftesi Türk pop müziğinin hangi önemli ismine aittir?

''KOKOREÇ, KOKO KOKO'' GİBİ SÖZLERİ OLAN ŞARKININ BESTESİ VE GÜFTESİ KİME AİTTİR?

A) Çelik

B) Teoman

C) Mirkelam

D) Yaşar

Doğru cevap: C şıkkıdır.

"Kokoreç, koko koko" sözleriyle tanınan şarkı, Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Mirkelam'a aittir. Şarkının hem sözleri hem de bestesi Mirkelam tarafından yazılmıştır.