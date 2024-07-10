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Kod 355 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod 355 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod 355 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod 355 konusu, özeti ve Kod 355 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod 355 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod 355 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod 355 filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod 355 konusu nedir, Kod 355 oyuncuları kimler ve Kod 355 özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOD 355 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason "Mace" Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

Osman Demir
Osman Demir
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