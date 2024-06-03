KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN BİR OYUNCU DAHA GİDİYOR! Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz diziden ayrılıyor mu, neden?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemde. Her yeni bölümü ile yeni bir gündem oluşturan dizide bir ayrılık daha yaşanıyor. Dizi sezon finali verirken, başarılı oyunculardan biri olan aynı zamanda "Umut" karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'ın ayrılık iddiaları merak ediliyor. KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN BİR OYUNCU DAHA GİDİYOR! Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u diziden ayrılıyor mu, neden? İşte merak edilenler...

KIZILCIK ŞERBETİ UMUT DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. 4 ismin ayrılacağı konuşulan diziye Yiğit Kirazcı'nın ardından Serkan Tınmaz da veda ediyor.

Dizide Nursema'nın eşi Umut'u oynayan Serkan Tınmaz, yeni sezonda hikayesi bittiği için projede yer almayacak. Tınmaz ile uzun zamandır arkadaş olan ve dizide de iki partneri oynayan Ceren Karakoç Yalazoğlu, Instagram hesabından veda paylaşımı yayınlayarak "Benim canım; projeler başlar, projeler biter. Biz hep beraberiz. Partner olmanın konforunu bana hep yaşattın. Yeni maceralarımıza. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.