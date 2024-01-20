Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. 46. bölümde yaşanan olaylar, dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Özellikle Alev karakterinin akıbeti, seyircilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Görkem kim, gerçekte kim?

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİM, GERÇEKTE KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özacar, Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına girecek. 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.