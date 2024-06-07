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Kızılcık Şerbeti 66. bölüm (SEZON FİNALİ) canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu?

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Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 66. bölümü canlı olarak yayınlanıyor. Dizi severler, yeni bölümde neler olduğunu merakla bekliyor. Canlı yayını kaçırmamak için ekran başına geçmeye davetlisiniz!

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti canlı izle! 7 Haziran Show TV Kızılcık Şerbeti 66. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV canlı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm 2. Fragmanı Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm (Sezon Finali) 2. Fragmanı yayında. Yayınlanan tanıtımda bir arada olması merakla beklenen Nursema ve Rüzgar'ın teknede baş başa buluşması dikkat çekerken, hamile olan Alev'in, Abdullah'a kızarak Berlin'e uçak bileti alması akıllarda soru işareti bıraktı. Görkem ve Ömer'in geçmişte yaşadıkları ilişkinin ortaya çıktığı tanıtımda, Fatih'in öfkeden gözü dönerken Ömer ve Abdullah'ın tartışması izleyenleri şoke etti. Kıvılcım'ın duyduklarından dolayı sarsıldığı nefes kesen anlarda, Nilay'ın korku içindeki "Biri düştü!" sözleriyle verdiği haber tanıtıma damgasını vurdu.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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