Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri adeta iple çekiliyor. KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM dizi severler tarafından araştırılıyor. KIZILCIK ŞERBETİ 60. BÖLÜM FULL İZLE! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? TEK PARÇA İZLE...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz,yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 60. Bölümünde: Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer. Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır. Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.

Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar. Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer. Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

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