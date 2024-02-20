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KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında?

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Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Genç oyuncu, performansı ile dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar Zeynep kimdir?

Son dönemlerin reyting rekortmeni Kızıl Goncalar dizisinde dikkat çeken isimlerden biri de dizide "Zeynep" karakterine can veren Mina Demirtaş. Genç ve başarılı oyuncu Mina Demirtaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Kızıl Goncalar Zeynep kimdir? Mina Demirtaş kimdir? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR ZEYNEP KARAKTERİ KİM?

İstanbul'da 2005 yılında doğan Mina Demirtaş, henüz 18 yaşındadır. 1,65 cm boyunda ve 50 kilogram ağırlığındadır. İstanbul'da eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine 2021 yılında "Akif" filmiyle adım atmıştır. Ardından 2022 yılında "Kabahat" adlı filmde Reyhan karakteriyle ve "Beraber" adlı filmde Azra karakteriyle ekranlarda yer almıştır. Genç yaşına rağmen hızlı bir kariyer yolunu takip eden Mina Demirtaş, şu anda Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak dikkat çekmektedir. Gezmeyi, müzik dinlemeyi ve kitap okumayı seven Demirtaş, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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