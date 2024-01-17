Kızıl Goncalar Sadi kimdir? Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş kimdir? Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent Alkanlı( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR SADİ HÜDAYİ GÜNEŞ KİMDİR?

Sadi Hüdayi Güneş

(ERKAN AVCI)

Tarikatın sözcüsü, posta oturması beklenen vârisi, eşi Hasna'nın aşkıdır Sadi Hüdayi. Feyza'nın babasıdır. Hem sevdiği hem de yeri gelince kıskandığı yeğeni Cüneyd'i kollamak en büyük önceliğidir.