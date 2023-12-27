Kızıl Goncalar yeni dizisi yayınlandığı ilk bölümü ve oyuncu kadrosu ile birlikte gündeme geliyor. Kızıl Goncalar dizisi konusu nedir ve oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her Pazartesi saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Kızıl Goncalar Mira kimdir? Kızıl Goncalar Mira gerçekte kim, hangi oyuncu?

KIZIL GONCALAR MİRA KİMDİR?

Kızıl Goncalar dizisinde yer almakta olan Mira Alkanlı karakterini canlandırmakta olan oyuncu Esma Yılmaz'dır. Dizide 14 yaşında olan Mira Alkanlı karakteri sene sonunda gireceği lise giriş sınavıdır. Bu sınavda başarılı olmak için tekinsiz çarelere başvuracaktır.

ESMA YILMAZ KİMDİR?

Esma Yılmaz, 2015 yılında ilk defa yer aldığı televizyon dizisi olan "Kırgın Çiçekler" ile Büşra karakterini canlandırarak izleyicilerin ilgisini çekti. O günden bu yana, "Bizim Hikaye", "Evlilik Hakkında Her Şey" ve "Kızıl Goncalar" gibi dizilerde başarılı performansıyla dikkat çekti. Yılmaz, bu projelerdeki etkileyici oyunculuğuyla televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.