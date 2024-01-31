Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor. Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir?

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Özcan Deniz ve Özgü Namal'a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların eşlik ettiği Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda ebeveynlerin birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 5. BÖLÜM FRAGMANI NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar 5. Bölüm fragmanı

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her pazartesi saat 20.00'da Fox TV'de yayınlanmaktadır.