Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir, babası nerede? Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Özellikle, son dönemde adından sıkça söz ettiren Kızıl Goncalar dizisiyle yeniden adını duyuran Yazıcıoğlu Cüneyd Güneş karakterini oynuyor. Peki, Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, kimdir? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR CÜNEYD GÜNEŞ KİMDİR? CÜNEYD'İN BABASI NEREDE?

Pozitif bilimlerle bakılırsa tedaviye muhtaç, tarikat dünyasından bakınca cezbe ve hikmet sahibi bir velidir. Psikiyatr Levent, Zeynep ve Meryem'le tanışması hayatını derinden etkileyecek ve onun için bir dönüm noktası olacaktır.

Kızıl Goncalar

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da başarıyla tamamlayan Yazıcıoğlu, kolej hayatının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenimine devam etmiş ancak oyunculuk tutkusu sebebiyle işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiştir.

MERT YAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1993 tarihinde doğan Mert Yazıcıoğlu 31 yaşındadır.