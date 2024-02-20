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Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar son fragman yayınlandı mı 20 Şubat Salı?

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Now TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bu hafta 8. Bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 8. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Kızıl Goncalar 8. Bölüm fragman İZLE Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki araştırıyor. İşte detaylar...

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor Kızıl Goncalar 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! | Kızıl Goncalar yen bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müyesser'in köşeye sıkıştırdığı Meryem, inandıklarıyla kızı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Tek kurtuluş, Levent'le yaptıkları yurt dışı planının işlemesidir. Ancak önce Cüneyd'in kaçırdığı Zeynep'e ulaşmak zorundadırlar.

Zeynep yüzünden Sadi Hüdayi ile karşı karşıya gelen Naim, teselliyi kollarında aradığı Nadire'nin aklına uyup ortalığı daha çok karıştırırken geri dönme yolları arayan Beste de ailesini bıraktığı gibi bulamaz. Hem Cüneyd ile hem de Hande ve Birgül'le uğraşmak zorunda kalan Sadi Hüdayi ise, yeğeninin tarikat mensupları üzerindeki gücüne şahit olur.

Levent'in bütün aksiliklere rağmen ayarladığı kaçma vakti geldiğinde ise Meryem ve Zeynep hayatlarının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırlar.

KIZIL GONCALAR 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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