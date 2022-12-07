Kısmetse Olur Tolga kimdir? Kısmetse Olur Tolga İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Tolga mesleği ne? Kısmetse Olur Tolga kaç yaşında, nereli?
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Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Tolga kimdir? Kısmetse Olur Tolga İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Tolga mesleği ne? Kısmetse Olur Tolga kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Tolga Kandemir'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Tolga kimdir? Kısmetse Olur Tolga İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Tolga mesleği ne? Kısmetse Olur Tolga kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.
Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Tolga merak konusu oldu. Tolga Kandemir 26 yaşında aslen İzmitli'dir. Best Model 2019 Türkiye birincisi seçilen Tolga Kandemir, lisanslı basketbol oyuncusudur.
Kısmetse Olur programının yeni sezon yarışmacılarından Tolga Kandemir'in İnstagram hesabındaki paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tolga Kandemir, @tolgakandemirr kullanıcı adıyla 17,7 bin takipçisi bulunmaktadır.