Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün gala bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programına veda eden yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 1 Mart Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim?

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Eleme bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur programına kimin veda ettiği araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü elenen yarışmacı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur kim elendi? 1 Mart Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacı kim? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümünün yayınlanmasının ardından elenen yarışmacı merak konusu oldu. Kısmetse Olur'a veda eden yarışmacı henüz açıklanmadı 63.bölümün yayınlanmasının ardından elenen yarışmacı belli olacaktır.