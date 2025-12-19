Haberler

Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası Haber Videosunu İzle
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında damat adayları arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Arbedede bir adayın havada savrulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu ve "şov" yorumları yapıldı.

Televizyon ekranlarından dijital platformlara taşınan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında damat adayları arasında kavga çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle yaşanan arbedede adaylardan birinin havada savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı yaşananları "şov" olarak yorumladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

soytarı sürüsü

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Özcan:

kavga etmeyi de bilmiyorlar mk neyi biliyor bunlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü

90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
title