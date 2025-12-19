Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Televizyon ekranlarından dijital platformlara taşınan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında damat adayları arasında kavga çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle yaşanan arbedede adaylardan birinin havada savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı yaşananları "şov" olarak yorumladı.