Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir? Kısmetse Olur Cansel İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Cansel mesleği ne? Kısmetse Olur Cansel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Cansel kimdir? Kısmetse Olur Cansel İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Cansel mesleği ne? Kısmetse Olur Cansel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR CANSEL KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Cansel merak konusu oldu. Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." ifadelerini kullanmıştır.