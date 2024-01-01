Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin liralık soru: 'Kummerspeck' kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 200.000 TL değerinde soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!Ayrılık sonrası hissedilen acı gibi mutsuzluk hissini bastırmak amacıyla yenilen yemeklerden alınan kiloyu anlatan psikoloji terimi olan Almanca "kummerspeck" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? İşte cevabı!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 200 BİN LİRALIK SORUSU

A: Hüzün kavurması

B: Keder pastırması

C: Acı jamboonu

D: Ayrılık sucuğu

Cevap: B