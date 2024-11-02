Üye Girişi
Haberler

Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir?

Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ketenpere filmi, ne zaman çekildiği, oyuncularının kim olduğu ve konusunun ne olduğu hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde yer alıyor. Türk sinemasının dikkat çeken yapımlarından biri olan Ketenpere filmi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir?

Ketenpere filminin ne zaman çekildiği, oyuncu kadrosu ve film hakkındaki diğer detaylar merak ediliyor. 2017 yılında izleyiciyle buluşan film komedi türüdür. Ketenpere filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? Detaylar haberimizde...

KETENPERE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ketenpere filmi 2017 yılında yayınlanmıştır.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran gibi isimler yer alıyor.

Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir?

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı

 İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi

Avrupa ülkesi, tarihinin en büyük felaketini yaşıyor

 Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı

AK Partili Mustafa Varank, ölümden döndü
AK Partili Miroğlu'ndan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Çözüm etkilenmez diyenler yanılıyor

AK Partili Miroğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: Fena halde etkilenir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.