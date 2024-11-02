Ketenpere filminin ne zaman çekildiği, oyuncu kadrosu ve film hakkındaki diğer detaylar merak ediliyor. 2017 yılında izleyiciyle buluşan film komedi türüdür. Ketenpere filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? Detaylar haberimizde...

KETENPERE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ketenpere filmi 2017 yılında yayınlanmıştır.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Elif Erol, Orhan Aydın, Serkan Şengül, Volkan Başaran ve Turabi Çamkıran gibi isimler yer alıyor.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır.