Kerim Alçıkaya kimdir? Zafer Partisi Ankara-Elmadağ Belediye Başkan adayı Kerim Alçıkaya kaç yaşında, nereli?
Kerim Alçıkaya kimdir? Zafer Partisi Ankara-Elmadağ Belediye Başkan adayı Kerim Alçıkaya kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Elmadağ Belediye Başkan adayı olan Kerim Alçıkaya merak ediliyor. Alçıkaya'nın yaşı, nereli olduğu ve diğer bilgilerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Elmadağ Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kerim Alçıkaya kimdir? Zafer Partisi Ankara-Elmadağ Belediye Başkan adayı Kerim Alçıkaya kaç yaşında, nereli?
KERİM ALÇIKAYA KİMDİR?
Kerim Alçıkaya, Zafer Partisi'nin Elmadağ Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.