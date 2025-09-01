Kerevitler nerede yaşar?

Kerevitler nerede yaşar?
Güncelleme:
Kerevitler nerede yaşar? Hangi ortamlarda bulunurlar? İşte hem yarışmada verilen doğru cevap hem de kerevitlerin yaşam alanlarına dair detaylar…

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan Kerevitler nerede yaşar? sorusu, izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Yarışmanın en dikkat çekici sorularından biri olan bu bilgi sorusu, doğa ve biyoloji bilgisiyle yakından ilgiliydi. Peki, Kerevitler nerede yaşar?

KEREVİTLER NEREDE YAŞAR?

A) Soğuk yüksek dağlarda

B) Çamurlu tatlı sularda

C) Geniş yapraklı ormanlarda

D) Bulutların üstünde

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

Kerevitler nerede yaşar?

