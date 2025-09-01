"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan Kerevitler nerede yaşar? sorusu, izleyiciler tarafından oldukça merak edildi. Yarışmanın en dikkat çekici sorularından biri olan bu bilgi sorusu, doğa ve biyoloji bilgisiyle yakından ilgiliydi. Peki, Kerevitler nerede yaşar?

KEREVİTLER NEREDE YAŞAR?

A) Soğuk yüksek dağlarda

B) Çamurlu tatlı sularda

C) Geniş yapraklı ormanlarda

D) Bulutların üstünde

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.