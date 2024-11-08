Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KENDİ YOLUMDAFİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını, Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir

KENDİ YOLUMDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: ÖMER FARUK SORAK

OYUNCULAR : GÖKHAN ÖZOĞUZ, GÖKÇE BAHADIR, FERİT AKTUĞ