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Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kendi Yolumda filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kendi Yolumda konusu, özeti ve Kendi Yolumda oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kendi Yolumda filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kendi Yolumda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kendi Yolumda filmini izleyecek olanların merak ettiği Kendi Yolumda konusu nedir, Kendi Yolumda oyuncuları kimler ve Kendi Yolumda özeti gibi konuları inceliyoruz.

KENDİ YOLUMDAFİLMİ KONUSU NEDİR?

Gökhan Özoğuz, Adana'da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını, Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir

KENDİ YOLUMDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: ÖMER FARUK SORAK

OYUNCULAR : GÖKHAN ÖZOĞUZ, GÖKÇE BAHADIR, FERİT AKTUĞ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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