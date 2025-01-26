Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kelebeğin Rüyası filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kelebeğin Rüyası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kelebeğin Rüyası filmini izleyecek olanların merak ettiği Kelebeğin Rüyası konusu nedir, Kelebeğin Rüyası oyuncuları kimler ve Kelebeğin Rüyası özeti gibi konuları inceliyoruz.

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film Zonguldak'ta, 1941 yılında başlar. İki genç şair Rüştü Onur (Mert Fırat) ve Muzaffer Tayyip Uslu (Kıvanç Tatlıtuğ), yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da II.Dünya Savaşı yaşanmaktadır. Şairliğe ve sanata bakışın henüz olgunlaşmadığı toplumda şiir ile uğraşan bu iki veremli genç, toplumun her kesimine şiiri sevdirmeye çalışmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan Özsöy (Belçim Bilgin)'un Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Muzaffer, Suzan'a aşık olur. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, ailesinin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer kendi geleceklerini kurabilme çabası içerisine girerler.

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kıvanç Tatlıtuğ: Muzaffer Tayyip Uslu.

Mert Fırat: Rüştü Onur.

Yılmaz Erdoğan: Behçet Necatigil.

Belçim Bilgin: Suzan.

Taner Birsel: Ismail Uslu.

Ahmet Mümtaz Taylan: Zikri.

Farah Zeynep Abdullah: Mediha Sessiz.

İpek Bilgin

KELEBEĞİN RÜYASI NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Heybeliada, Büyükada, Uşak ve İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Film gösterime girdiği ilk hafta 807.881 kişi tarafından izledi.