Kediyi 6 dakika boyunca döverek öldüren cani kim? İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?

İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede, kediyi tekmeleyerek öldüren cani iyi hal indirimi aldı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan isimli şahıs, suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi ve hükmün açıklamasını da geri bıraktı. Karara tepki gösterenler ise sosyal medyada "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.

İBRAHİM KELOĞLAN İFADESİNDE NE DEDİ?

Küçükçekmece'de bir sitede asansöre binen İbrahim Keloğlan, köşedeki kediyi görüp tekmelemeye başladı. Kapı açılıp kedi kaçsa da, peşinden gidip yine yakaladı ve altı dakika boyunca işkence ederek kediyi öldürdü. Kan donduran görüntülerin ortaya çıkması üzerine polise şikayet edildi. Gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan hakkında dava açıldı. Keloğlan, savunmasında olay günü moralinin bozuk olduğunu ifade edip, ilk önce kedinin ona saldırdığını iddia etmişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI MI?

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İbrahim Keloğlan suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme kediyi öldüren caniye iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 3 ay daha indirdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Dehşete düşüren olayın yaşandığı sitenin avukatı ise sanık ifadesiyle, görüntülerin uyuşmadığına dikkat çekerek karara itiraz edeceklerini ifade etti.