"Kedi rüya görür mü?" sorusu, pek çok kedi sahibinin aklına gelmiştir. Bilim insanları, kedilerin rüya görüp görmediği konusunda kesin bir sonuca ulaşamamış olsalar da kedilerin uykuda sergiledikleri bazı davranışlar, rüya görme olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Peki, Kediler rüya görür mü?

KEDİLER RÜYA GÖRÜR MÜ?

Rüyalar uyku döngüsünün belirli aşamalarında oluşuyor. Uykuya dalındığında dış dünya ile bağlantı kesiliyor ve beyin gün içerisindeki deneyimlerini işlemeye başlıyor. Teknik olarak uyku sırasında istemli hareketler son buluyor, bilinçlilik durumu ortadan kalkıyor ve duyusal girdiler engelleniyor. Uyku hızlı göz hareketleri yani REM uykusu ve REM olmayan uyku şeklinde iki ana bölümde ele alınıyor. Birçok rüya REM uykusundayken görülüyor. Bu aşamada gözler rastgele ve hızlı bir şekilde hareket ediyor, vücut hareketliliği ise beyin tarafından engelleniyor. REM uykusundayken detaylı, uzun ve hayal gücüne dayalı rüyalar görülüyor. REM olmayan uyku evresinde ise daha çok kısa ve gün içerisinde yapılanların tekrar edilip anılara dönüştürüldüğü rüyalar görülüyor.

Kediler rüya görürken, tıpkı insanlar gibi günlük yaşamda karşılaştıkları deneyimleri, duyguları ve görüntüleri yeniden yaşayabilirler. Örneğin, bir kedi rüyasında avlanma, oyun oynama, yemek yeme veya sahipleriyle vakit geçirme gibi aktiviteleri yeniden yaşayabilir. Kedilerde rüya görme süreci, onların bilinçaltındaki bilgileri ve anıları işlemelerine olanak tanır.