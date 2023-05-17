Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Kayseri milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Hulusi Akar
Ayşe Böhürler
Şaban Çopuroğlu
Murat Cahid Cıngı
Sayın Bayar Özsoy
MHP Milletvekilleri
İsmail Özdemir
Mustafa Baki Ersoy
CHP Milletvekilleri
Aşkın Genç
Mahmut Arıkan
İyi Parti Milletvekilleri
Dursun Ataş