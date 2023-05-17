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Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Kayseri milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Kayseri milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Kayseri CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Hulusi Akar

Ayşe Böhürler

Şaban Çopuroğlu

Murat Cahid Cıngı

Sayın Bayar Özsoy

MHP Milletvekilleri

İsmail Özdemir

Mustafa Baki Ersoy

CHP Milletvekilleri

Aşkın Genç

Mahmut Arıkan

İyi Parti Milletvekilleri

Dursun Ataş

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