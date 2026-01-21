Haberler

KAYIP ARANIYOR! AZEM NEREDE?

KAYIP ARANIYOR! AZEM NEREDE?
Güncelleme:
İNCİ TANELERİ'NDE GİZEM SOKAĞA TAŞTI!


İNCİ TANELERİ HİKAYEYİ HAYATIN İÇİNE TAŞIDI
İNCİ TANELERİ'NDE KAYIP ARANIYOR!

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi İnci Taneleri, üçüncü sezon için geri sayıma geçerken izleyiciyi büyük bir gizemin tam ortasına çekti. Azem Yücedağ adına hazırlanan "Kayıp Aranıyor" ilanı, yeni sezonuna dair tüm tahminleri altüst etti. İlanlar İstanbul'un her yerinde sokakları süsledi. İlandaki telefonu arayanlar ise büyük bir sürprizle karşılaştı.

KAYIP ARANIYOR! AZEM NEREDE?

BİR İLAN, SAYISIZ SENARYO

Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin akıbeti, 29 Ocak'ta üçüncü sezonuna merhaba diyecek olan İnci Taneleri'nin en büyük bilinmezi haline geldi. Ortaya çıkan kayıp ilanı, "Azem kaçırıldı mı?", "Kendi isteğiyle mi ortadan kayboldu?", "Bu sessizlik büyük bir hesaplaşmanın habercisi mi?" sorularını beraberinde getirdi.

TELEFONUN UCUNDA İZZET VAR

İnci Taneleri'nde gizemi artıran bir başka unsur kayıp ilanındaki telefon oldu. 0212 706 95 80 numaralı hattı arayanları, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet'in anonsu karşıladı. "Alo Mısır Palas, buyurun…" sözleriyle açılan telefonda, izleyiciler bu kez bizzat dizinin dünyasına davet edildi. İzzet'in sesinden gelen anons, merakı daha da artırdı. İnci Taneleri'nin klasik tanıtım anlayışının dışına çıkarak hikâyeyi hayatın içine entegre etmesi izleyicileri heyecanlandırdı. Dizi sektöründe de heyecanla takip edilen iletişim çalışması, İnci Taneleri'nin yeni sezonuna dair merakı ikiye katladı.

BKM imzalı İnci Taneleri, 3. sezonuyla kayıp ilanları, çalan telefonlar ve cevap bekleyen sorularla 29 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Senem Zafer
Haberler.com / Dizi
500

